Programma operativo Dipartimento Disabili – Lega Salvini Premier

Responsabile regionale Campania Giovani Lega – Giovanni Bocchini
- Il mio impegno, da tempo, è dare voce ai disabili che – come me – vivono gravi difficoltà di inserimento nella formazione professionale, nella conseguente ricerca di un impiego e, spesso, si trovano a dover affrontare un sistema di welfare obsoleto e troppo burocratico.
- A breve attiveremo un’azione di ascolto degli utenti disabili, per verificare presso ogni singolo ambito socio-sanitario o azienda speciale cosa prevedano concretamente i Piani di zona sociale sul territorio.
- Lanceremo inoltre una proposta affinché in ogni giunta dei 78 comuni sanniti sia istituito un assessorato specifico alla disabilità. Credo molto in questo impegno leghista, avendo avuto l’opportunità di confrontarmi con la ministra Alessandra Locatelli, che svolge con passione e professionalità il proprio incarico, così come con l’on. Michela Rostan e la consigliera regionale Angela Russo, unitamente a Nicholas Esposito, responsabile Lega Giovani Campania.
Sul territorio sangiorgese e del medio Calore seguiremo con attenzione diretta le problematiche, a partire da una campagna per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che rappresentano un danno quotidiano per le persone con disabilità.
Colgo l’occasione per salutare gli amici Luigi Bocchino (segretario provinciale Lega Benevento), Luigi Barone (dirigente enti locali), la consigliera regionale Angela Russo, l’onorevole Michela Rostan, il coordinatore regionale Giovani avv. Nicholas Esposito, il nostro coordinatore regionale e deputato Gianpiero Zinzi, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Sabrina Bocchino (vicecoordinatrice regionale Abruzzo, mia parente), e l’amico Attilio Petrillo, con il quale ogni giorno portiamo avanti una forte attività di presenza sui problemi sociali ed economici.