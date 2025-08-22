Lauro, completata la nuova rotatoria all’incrocio di San Giacomo

Il Sindaco: “Un ingresso più sicuro, ordinato e bello per il nostro paese”

Un altro importante tassello del programma amministrativo è stato portato a termine a Lauro. È stata infatti completata la realizzazione della rotatoria all’incrocio di San Giacomo, un’opera attesa che restituisce alla comunità un ingresso più sicuro, funzionale e gradevole dal punto di vista estetico.

“Vedere i progetti prendere forma e migliorare concretamente la vita dei cittadini è la più grande soddisfazione per chi amministra con passione – ha dichiarato il Sindaco insieme all’Amministrazione comunale –. Siamo orgogliosi di questo risultato che rappresenta un ulteriore passo avanti verso una Lauro sempre più bella e accogliente”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Provincia di Avellino e al Consigliere provinciale Pino Graziano, che hanno sostenuto l’intervento sin dalle prime fasi. Gratitudine anche all’Ufficio Tecnico comunale e all’ACM, che ha curato i lavori con impegno e professionalità.

Con la nuova rotatoria, Lauro compie un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione e sicurezza della viabilità, segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione a favore dei cittadini.