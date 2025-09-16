Primula Volley Sperone, un anno di pausa: «Ripartiremo più forti di prima»

Dopo la riunione organizzativa tenutasi questa sera presso la sede dell’Associazione Maio Sant’Elia, è arrivata la decisione ufficiale: la Primula Volley Sperone non prenderà parte al prossimo campionato CSI.

Nonostante due stagioni ricche di soddisfazioni, in cui la squadra ha saputo competere con impegno e determinazione contro compagini blasonate di città come Cava, Nocera e Angri, le condizioni attuali non permettono l’iscrizione al torneo.

Il presidente Luigi Melissa, insieme ai dirigenti accompagnatori Pasquale Muccio e Paola Rosiello, ha però voluto lanciare un messaggio di speranza: «Il progetto non si ferma. Dopo due ottimi anni ci prendiamo un anno di pausa, ma continueremo a lavorare per costruire qualcosa di nuovo e di importante per il prossimo anno. L’obiettivo è tornare più forti di prima».

La società ha sottolineato i sacrifici sostenuti nelle ultime due stagioni per rilanciare la pallavolo speronese e l’importanza di aprirsi a nuove energie e contributi. La pausa, dunque, rappresenta un momento di riflessione e riorganizzazione, in vista di un futuro che vuole riportare la Primula ai livelli che merita.

«Il nostro è un arrivederci – ha aggiunto la dirigenza – perché la passione per la pallavolo non si spegne. Ci impegneremo per creare le condizioni ideali e riportare Sperone a vivere nuove emozioni sportive. Contiamo sul sostegno della comunità per ripartire con rinnovato entusiasmo».

La Primula Volley Sperone si ferma dunque per una stagione, ma con lo sguardo già rivolto al futuro: la sfida è riprendere il cammino con maggiore forza, unendo sport, aggregazione e orgoglio cittadino.