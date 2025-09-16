Rinnovato il protocollo d’intesa tra Procura di Avellino e Associazione Nazionale Carabinieri

Presso la Procura della Repubblica di Avellino è stato siglato, per il secondo anno consecutivo, il protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Mercogliano.
L’accordo, sottoscritto dal Presidente Luogotenente cs Bruno RONGA e dal Procuratore Domenico Airoma, prevede l’impegno di dieci volontari nelle attività amministrative di supporto, sotto la diretta indicazione del Procuratore della Repubblica.
Il protocollo conferma la proficua collaborazione instaurata tra le istituzioni, finalizzata a garantire un sostegno concreto all’attività della Procura attraverso la presenza attiva dei volontari dell’Associazione.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ordine degli Avvocati di Avellino, nella persona del presidente Avvocato Fabio Benigni, per il prezioso contributo assicurato.