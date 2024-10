Presentazione del libro Momenti di Stefano Acierno al Teatro Colosseo di Baiano

Baiano, 10 novembre 2024 – Il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà domenica 10 novembre alle ore 10:30 la presentazione di Momenti, la nuova raccolta di poesie dell’autore Stefano Acierno. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Baiano e in collaborazione con la Pro Loco locale e l’associazione “La Piccola Cometa”, si preannuncia come un’occasione unica per esplorare il mondo poetico dell’autore, le cui opere si concentrano sulla bellezza e sulle sfumature della vita quotidiana.

L’evento sarà aperto da un’introduzione di Silvana Acierno e proseguirà con i saluti istituzionali del sindaco Enrico Montanaro e della presidente della Pro Loco Baiano, Mariella Del Basso. La presentazione sarà arricchita dagli interventi di personalità di rilievo come Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia, Pasquale Napolitano, dirigente scolastico dell’I.C. Baiano-Sperone, e il dottor Lorenzo Colucci. Stefano Acierno, autore del libro, sarà naturalmente presente per condividere le motivazioni e le ispirazioni dietro i suoi versi.

Durante l’evento, alcuni brani tratti dalla raccolta Momenti saranno letti ad alta voce per il pubblico da Silvana Acierno, attivista della comunità locale, e dall’attore Antonio Lippiello, regalando agli spettatori un’esperienza immersiva nel mondo della poesia.

Il libro Momenti è già disponibile per l’acquisto su Amazon, rendendo accessibile a tutti la possibilità di esplorare i versi di Acierno. La partecipazione all’evento è libera, e l’invito è esteso a tutti coloro che desiderano celebrare insieme la poesia e la cultura locale.