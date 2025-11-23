Premio BiNews 2025: il 27 dicembre al Teatro Colosseo di Baiano il riconoscimento al Distaccamento Cinofili Antidroga della Polizia Penitenziaria Avellino

Il 27 dicembre il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà la 12ª edizione del Premio BiNews 2025, una serata dedicata alle eccellenze del territorio e alle realtà che si distinguono per impegno, professionalità e servizio alla comunità. Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno ci sarà il Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino, premiato per la preziosa attività svolta negli istituti penitenziari e per la collaborazione con le altre forze di polizia.

Un riconoscimento al servizio silenzioso ma determinante dei cinofili

Le unità cinofile antidroga rappresentano un presidio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti nelle carceri, soprattutto durante i colloqui tra detenuti e familiari, considerati uno dei momenti più sensibili sul piano della sicurezza.

Agenti e cani lavorano in perfetta sinergia, garantendo controlli puntuali e altamente specializzati. La loro attività non si limita agli istituti penitenziari irpini: il distaccamento fornisce infatti supporto operativo anche ad altre forze dell’ordine impegnate sul territorio.

Un’esibizione speciale durante la serata

A rendere ancora più significativa la cerimonia sarà una dimostrazione dal vivo delle unità cinofile antidroga, che saliranno sul palco del Teatro Colosseo per mostrare al pubblico le tecniche di addestramento, le modalità di intervento e le straordinarie capacità dei cani impegnati nei servizi operativi.

Un momento atteso e particolarmente suggestivo, pensato per valorizzare il lavoro quotidiano di questi reparti e per far conoscere da vicino il rapporto di reciproca fiducia tra conduttore e cane.

Una serata di premi, cultura e territorio

Il Premio BiNews si conferma un appuntamento capace di unire istituzioni, cittadini, associazioni e forze dell’ordine, valorizzando impegno, responsabilità e dedizione. Il riconoscimento al Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino rappresenta un segnale di gratitudine verso un servizio essenziale per la sicurezza della comunità penitenziaria e dell’intero territorio.

La serata del 27 dicembre si annuncia dunque ricca di contenuti e di emozioni, con un teatro che si prepara ad accogliere il pubblico per celebrare eccellenze e professionalità al servizio della collettività.