Campagna, tragedia sull’A2: Gabriele ed Enrico perdono la vita in un terribile schianto

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Campagna quella avvenuta alle prime luci dell’alba lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Erano da poco passate le quattro quando un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo finendo con estrema violenza contro il guard-rail.

A bordo del veicolo c’erano Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni, entrambi originari di Campagna. L’impatto è stato devastante: nonostante il tempestivo intervento delle ambulanze del 118 Vopi e dei vigili del fuoco, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Le condizioni sono apparse da subito gravissime e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La polizia stradale di Eboli ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: si lavora sulla possibilità di un improvviso sbandamento, di un guasto o di un fattore esterno che possa aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

La notizia della morte di Gabriele ed Enrico ha lasciato attoniti amici, conoscenti e residenti della zona, che nelle ore successive hanno espresso cordoglio e incredulità sui social. Due giovani vite spezzate troppo presto, in una notte che si è trasformata in un dolore profondo per tutta la comunità.

Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e su un tratto autostradale che, negli anni, ha già visto incidenti gravi. Le indagini proseguono per dare risposte chiare alle famiglie e fare piena luce su quanto accaduto.