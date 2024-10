Potenziare la Sicurezza del Comune di Taurano: Al via il Rinnovamento del Sistema di Videosorveglianza

Il Comune di Taurano ha compiuto un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza cittadina, firmando un importante contratto per il ripristino e l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. L’impianto esistente, non più operativo da anni, sarà sostituito con nuove tecnologie di monitoraggio, dislocate in punti strategici del paese. Questo intervento mira a rafforzare le misure preventive, contribuendo a garantire la sicurezza della comunità e fornendo un supporto concreto alle forze dell’ordine per le indagini in caso di necessità.

La riqualificazione dell’impianto rappresenta un impegno programmatico da parte dell’amministrazione comunale, che ha fatto della sicurezza un elemento prioritario. “L’installazione di nuove telecamere permetterà di monitorare con maggiore efficienza i luoghi più sensibili, aumentando così la tranquillità dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco di Taurano.

I lavori di ripristino inizieranno lunedì 14 ottobre 2024 e, secondo le previsioni, il nuovo sistema di videosorveglianza entrerà ufficialmente in funzione nel gennaio 2025. Il progetto non solo favorirà una maggiore deterrenza contro potenziali atti criminali, ma offrirà anche una risorsa preziosa per il controllo del territorio.

Con questa iniziativa, il Comune di Taurano si inserisce in un quadro più ampio di politiche per la sicurezza urbana, garantendo un futuro più protetto per i suoi cittadini.