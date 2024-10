Nuova sede del Principe dell’abbigliamento a Mugnano di Cardinale

In via Vittorio Emanuele 94-96, a Mugnano di Cardinale, a pochi passi dal Santuario di Santa Filomena, si respira di nuovo l’eleganza e lo stile grazie alla apertura della nuova sede della boutique “Uomo”, conosciuto da molti come il “principe dell’abbigliamento”. La sua boutique offre un’esperienza unica, dove gusto e competenza si incontrano per offrire abiti su misura realizzati con i migliori tessuti.

Con una selezione dei migliori brand attualmente sul mercato, Antonio dimostra di saper rispondere alle esigenze di chi cerca qualità, raffinatezza e attenzione ai dettagli. Ogni capo è pensato per esaltare lo stile personale, rendendo ogni cliente protagonista di un’esperienza sartoriale unica.

Inoltre, sabato 12 ottobre alle ore 19:00 siete invitati alla presentazione della nuova collezione. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze in un ambiente che unisce eleganza e professionalità. La boutique di Antonio vi aspetta per guidarvi attraverso una serata dedicata alla moda, alla qualità e allo stile senza tempo.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo ad Antonio per questa nuova avventura, certo che la sua boutique continuerà a essere un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza nel mondo della moda.