POLLENA TROCCHIA (NA). Proseguono gli interventi di potatura delle alberature dell’intero territorio comunale.

Da giorni a Pollena Trocchia si sta portando avanti un’intensa attività di manutenzione del verde cittadino nell’ottica di salvaguardia del patrimonio arboreo, di sicurezza e decoro, che proseguirà ancora nelle prossime ore, raggiungendo tutte le aree del paese in cui si ravvisa la necessità di intervenire. L’area ludica intitolata a don Michele Mauro Sannino, lo svincolo della SS 268 all’altezza del confine tra Pollena Trocchia e Cercola, Piazza Amodio, Piazza Donizetti, via Fusco, via Cavour, viale Europa, viale Italia, viale delle Rose, viale delle Ortensie: queste alcune aree sulle quali si è già cominciato a intervenire e presso le quali è comunque previsto il completamento dei lavori. «Gli interventi di potatura delle alberature dell’intero territorio comunale rientrano nella costante attenzione che questa amministrazione riserva al verde pubblico quale strumento di decoro urbano e salvaguardia ambientale. Non solo: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde ha un fondamentale valore in chiave di sicurezza e contribuisce a rendere belli e fruibili i nostri spazi pubblici» ha detto l’assessore all’ambiente Arturo Cianniello. «Grazie a un’attività di razionalizzazione delle spese siamo riusciti, senza ulteriore aggravio per le casse dell’Ente, a finanziare l’attività in corso in queste settimane» ha spiegato l’assessore al bilancio e vicesindaco Francesco Pinto. «L’ambiente rappresenta uno dei temi centrali del nostro programma elettorale, perché siamo consapevoli che le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli. Per questo, accanto all’impegno per migliorare sempre più la gestione del ciclo dei rifiuti e individuare fonti di finanziamento sovracomunali sul fronte del risparmio energetico e della tutela ambientale, non perdiamo mai di vista l’attività di cura e manutenzione del nostro patrimonio verde» ha aggiunto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.

adsense – Responsive – Post Articolo