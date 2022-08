Politiche, domani (sabato 27 agosto) conferenza stampa di presentazione dei candidati irpini

E’ in programma per domani, sabato 27 agosto, con inizio alle ore 12.00 presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento, ad Avellino, la conferenza stampa di presentazione dei candidati irpini del Partito Democratico, nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

All’incontro saranno presenti i dirigenti, i rappresentanti istituzionali, gli amministratori ed i segretari di circolo del Partito Democratico d’Irpinia.