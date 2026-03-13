PASQUA PIU’ SOLIDALE E DOLCE PER 80 OSPITI DELLA MENSA DEL CARMINE DI NAPOLI

13/03/2026 binews.it AVELLINO E PROVINCIA, CAMPANIA, EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NEWS CAMPANIA, Vini, Sapori & dintorni -Rubrica enogastronomica a cura di Carmen Guerriero 0

PASQUA PIU’ SOLIDALE E DOLCE PER 80 OSPITI DELLA MENSA DEL CARMINE DI NAPOLI

Redazione

Riconoscimento istituzionale e impegno sociale si incrociano nella Pasqua di Caporaso Group, azienda con sede a Casamarciano (NA) attiva nella lavorazione e commercializzazione di nocciole. L’impresa ha ricevuto da Confesercenti Campania, guidata da Vincenzo Schiavo, il riconoscimento di azienda di eccellenza, a testimonianza dei risultati raggiunti negli ultimi anni.

In parallelo si rinnova anche l’appuntamento con la solidarietà: circa ottanta ospiti della Mensa del Carmine di piazza Mercato, struttura coordinata da padre Francesco Sorrentino, riceveranno in dono il “Mezzo uovo nocciolato ripieno”, prodotto simbolo dell’azienda. L’iniziativa, ormai consolidata, accompagna le festività pasquali con un gesto rivolto a una delle realtà di assistenza più attive del centro storico di Napoli.

Il “Mezzo uovo” nato cinque anni fa, è stato concepito come prodotto da condividere a tavola. «L’ideaspiega Severino Caporaso, alla guida dell’azienda con il fratello Feliceè quella della condivisione, un valore che sentiamo vicino anche all’esperienza della Mensa del Carmine».

I risultati aziendali saranno celebrati domenica 22 marzo a Villa Minieri, a Nola, durante la tradizionale “Mezzo uovo night”, incontro annuale che riunisce rappresentanti istituzionali, operatori del settore dolciario e ospiti del mondo dello spettacolo. La serata sarà condotta dalla giornalista Jolanda De Rienzo.