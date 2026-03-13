Brusciano protagonista in Europa: Rosa Granato campionessa al WDSF di Sofia, semifinale per Francesca Monocchio

BRUSCIANO – Grande orgoglio per la comunità di Brusciano, nell’area della Città Metropolitana di Napoli, che nella Giornata Internazionale della Donna ha celebrato il successo di due giovani atlete locali protagoniste al WDSF European Championship 2026 svoltosi a Sofia, in Bulgaria.

Le due danzatrici, Rosa Granato e Francesca Monocchio, hanno conquistato risultati di grande rilievo nella competizione internazionale di danza sportiva.

Rosa Granato campionessa europea

Straordinaria la prestazione di Rosa Granato, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Adult Solo Latin”, riconfermandosi campionessa europea dopo il successo già ottenuto nel 2025.

La classifica finale del WDSF DanceSport ha registrato una vera e propria dominazione italiana, con sei atlete azzurre nelle prime sei posizioni. Al primo posto Rosa Granato, seguita da Erika Zuza, Maddalena Cadorin, Sofia Calabrese, Anna Grazia Agata Messina e Giorgia Santella. Settima la moldava Veronika Stancev.

Grande entusiasmo è stato espresso anche dal FIDeSM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, che ha commentato il risultato sottolineando il dominio del team azzurro nella finale europea e l’altissimo livello tecnico della scuola italiana di danza sportiva.

Il messaggio dell’atleta

Attraverso i social, Rosa Granato ha voluto condividere l’emozione per il traguardo raggiunto:

«Ci sono sogni che nascono in silenzio, quando sei ancora una bambina e guardi la pista con gli occhi pieni di meraviglia. Ieri uno di quei sogni si è realizzato di nuovo. Questa vittoria è il risultato di un cammino condiviso con tante persone che credono in me».

L’atleta ha ringraziato i suoi allenatori e collaboratori – tra cui Clotilde Ruggiero, Antonio Iorio, Niky Cuocci, Francesco Cuocci, Amalia Genchi, Marco Cuocci e Ferruccio Galvagno – oltre alla scuola di danza e alla propria famiglia per il sostegno costante.

Ottimo risultato anche per Francesca Monocchio

Prestazione di grande valore anche per la giovanissima Francesca Monocchio, che nel Campionato Europeo “Solo Latin Female Junior II” (14-15 anni) ha conquistato la 10ª posizione tra oltre 100 partecipanti.

Francesca, già vice campionessa italiana assoluta 2026, è allieva della scuola di danza “Shall We Dance?” di Brusciano guidata da Katia Monocchio, che danza in coppia con Antonio Stripoli.

La giovane atleta, figlia di Ciro Monocchio e Maria Carolina Ruggiero, aveva già conquistato il primo posto ai Campionati Italiani FIDeSM di Rimini nel 2024 nella categoria latino-americana anni 12-13.

L’orgoglio della comunità

Il sociologo Antonio Castaldo ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti dalle due atlete, evidenziando come Rosa Granato rappresenti «un esempio per i giovani grazie al duro lavoro, al sacrificio e alla dedizione che l’hanno portata a raggiungere un meritato successo».

Le vittorie e i piazzamenti ottenuti a Sofia rappresentano dunque un motivo di grande orgoglio per Brusciano, per la Campania e per l’Italia, confermando il talento e la qualità delle giovani danzatrici del territorio.

Congratulazioni e incoraggiamenti arrivano alla campionessa Rosa Granato e alla promettente Francesca Monocchio per i traguardi raggiunti e per quelli che sapranno conquistare in futuro.