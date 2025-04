PALMA CAMPANIA – Ritorno al cuore antico della città: tre giorni per riscoprire la storica Piazzetta Ferrari tra cultura, memoria e identità

PALMA CAMPANIA – Una piazzetta, tanti vicoli, innumerevoli storie da raccontare, incrociando sguardi e ammirando vite laboriose tra botteghe, caffè e balconate in fiore. Un flashback che la Michelangelo 1915 Editore ha deciso di realizzare per riavvolgere il nastro del tempo, con una rassegna culturale che intende celebrare uno dei luoghi storici di Palma Campania: Piazzetta Umberto I, anche conosciuta dai più come Piazzetta Ferrari.

L’iniziativa promossa dal dottor Dino Lauri si svolgerà nelle giornate del 27, 28 e 29 aprile e prevede un programma nel quale saranno presentati al pubblico un libro dal titolo Piazzetta Ferrari – Luogo di crescita e progresso nella Palma di inizio ‘900, una mostra di documenti d’epoca, che risalgono ad oltre un secolo fa, e l’esposizione di un Diorama che riproduce fedelmente la piazzetta Ferrari di inizio Novecento, ben 120 anni fa.

«Un progetto significativo, per il quale sono stati impiegati due lunghi anni di ricerche. – spiega lo stesso Dino Lauri, che è curatore della rassegna – La rassegna culturale intende svelare una Palma che pochi conoscono, quella tra la fine del 1800 e l’inizio del XX secolo. Vasta è la documentazione che sarà esposta durante la mostra. Questo studio punta a valorizzare il territorio ed i personaggi che ne hanno contraddistinto l’evoluzione nel corso di quell’epoca».

L’iniziativa dedicata a Piazzetta Ferrari «è rivolta in special modo ai giovani, quindi alle scuole, perché si pone la finalità di arricchire l’offerta formativa e culturale delle nuove generazioni, facendo loro conoscere e leggere la storia della propria città attraverso un’altra prospettiva, dipanando un filo tra passato e presente, in modo che gli stessi giovani possano prendere consapevolezza e coscienza critica della storia per un utile e fecondo confronto con l’attualità».

Il libro “Piazzetta Ferrari – Luogo di crescita e progresso nella Palma di inizio ‘900” è stato realizzato da Dino Lauri, con la collaborazione del professore Savino Carrella ed alcuni contributi di Nicola Massimo Trinchese, Pasquale Gerardo Santella, Angela Sorrentino, Francesco Iervolino, Biagio Peluso, Salvatore Cozzolino e Andrea Pesce. Durante i tre giorni della rassegna culturale sarà possibile ammirare anche il Diorama realizzato grazie all’importante contributo di imprenditori, cittadini e associazioni.

«Un ringraziamento particolare, in tal senso, va a Francesco Sorrentino, Pietro Buonagura, Pasquale Carbone, Dino Parisi ed alla Pro Loco Castello di Palma», conclude Lauri.