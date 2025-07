Palma Campania: anche quest’anno ritorna il tribucstock!

Il Tribucstock Festiwild ritorna a Palma Campania dal 1 al 3 agosto. Pineta Tribucchi sarà la location che accoglierà per tre giorni l’eventi all’insegna del camping, della musica e del cafon food.

La rosa dei nomi degli artisti che animeranno il festival è ampia: voci partenopee dal sound unico, nomi emergenti nella scena italiana e artisti affermati. Il primo giorno sarà possibile ascoltare dal vivo Frankie hi-nrg mc, storico rapper così come storicoè il suo brano “Quelli che benpensano”. Non solo rap, ma anche musica house, funk ed elettronica con il dj set di Vincenzo Curcio.

I nomi che per ora sono stati annunciati non deludono: Peppoh, Fitness Forever, Trep One, Pellegrino & Zodiaco, Amalafede, Quantic, Dj Simi, la NovaBeat Orchestra, Dj Kowu, Uncle 6, Carmen di Ronza e la sua arpa.

Sarà possibile, durante l’acquisto dei biglietti, scegliere l’opzione camping: avrai l’occasione di campeggiare nella Pineta con a disposizione docce, power station, area relax. Gli animali sono i benvenuti: non mancherà l’area Pet Friendly. Il terzo giorno del Festival l’ingresso sarà gratuito con consumazione obbligatoria. I bambini fino ai 12 anni se accompagni dai genitori entreranno gratis.

Non perdetevi questa esperienza collettiva nel verde di Palma Campania tra musica, food, workshop e molto altro ancora!

Sarah Massari