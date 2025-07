Avellino – Trovato morto in casa un uomo di 64 anni: era molto conosciuto in città

L’allarme lanciato dai vicini. Inutili i soccorsi. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Avellino, 5 luglio 2025 – Tragedia nel centro cittadino. Un uomo di 64 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione in via Serafino Soldi, ad Avellino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati per l’assenza prolungata dell’uomo e l’assenza di risposte al citofono.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che ha forzato l’ingresso dell’appartamento.

Una volta entrati, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, molto noto in città. Secondo una prima ipotesi, a stroncarlo potrebbe essere stato un malore improvviso. Nessun segno evidente di violenza sarebbe stato riscontrato.