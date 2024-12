OPEN DAY ALL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PER I RAGAZZI CHE DEVONO ISCRIVERSI ALLE SUPERIORI

L’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda anche quest’anno apre le porte del grande plesso di via Perazzo per le attività di orientamento dedicate alle studentesse ed agli studenti pronti ad iscriversi alla scuola Secondaria di Secondo Grado. Due gli “Open Day” in programma dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni 14 dicembre e 18 gennaio dal tema “Creatività, Innovazione e Futuro”.

L’Istituto comprende:

Istituto Tecnico Tecnologico – Automazione – Elettronica -Informatica;

Liceo Artistico – Grafica – Design – Arti Figurative;

Istituto Tecnico Economico.

In entrambe le giornate, docenti e studenti incontreranno i ragazzi per informarli sui percorsi formativi, per condividere con loro le tante attività svolte, fornire dettagli sulle opportunità di stage, sulle attività extracurriculari e sulle possibilità di orientamento post-diploma. Gli studenti interessati potranno esplorare le aule e scoprire da vicino le strutture e le attrezzature all’avanguardia che caratterizzano ogni indirizzo.

L’offerta formativa dell’Istituto è ampia ed articolata e si arricchisce costantemente per stare al passo con i cambiamenti e l’evoluzione del mondo del lavoro. Questi nel dettaglio gli indirizzi di studio offerti: