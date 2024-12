BAIANO. Enzo Crisci: un ragazzino di 13 anni che trova forza nella musica dopo la tempesta familiare che lo ha coinvolto

Enzo Crisci, un ragazzo di 13 anni che frequenta la terza media all’Istituto Parini di Baiano, si è trovato a dover crescere in fretta, affrontando una situazione familiare difficile che lo ha segnato profondamente. In un anno, il suo mondo è cambiato in modo drammatico. Il padre e il fratello maggiore, di appena 18 anni, sono stati coinvolti in una triste vicenda che ha stravolto la sua vita. In questa difficile realtà, sua madre Felicia ha dovuto assumere il ruolo di padre e di fratello, cercando di non far pesare troppo su Enzo tutto ciò che la famiglia sta vivendo.

Nonostante tutto, Enzo ha trovato il modo di reagire e andare avanti con forza. Recentemente, si è esibito a scuola, dove ha cantato la canzone “Ultima Poesia” di Joelier, sotto la direzione del suo insegnante Aquino e accompagnato dai suoi amici. Per Enzo, quella performance è stata molto più di un semplice momento scolastico: è stata una possibilità di esprimere le sue emozioni, di raccontare il suo vissuto attraverso la musica. La sua voce, carica di emozione, ha raccontato una storia di speranza, resistenza e ricerca di una via d’uscita. La mamma che non era presente all’esibizione del figlio ha potuto ascoltarlo dalla pagina facebook della scuola e si è emozionata.

Cantando, Enzo ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, la musica può essere un potente strumento di catarsi e di guarigione. Con il supporto della sua mamma e dei suoi amici, è riuscito a trovare un modo per alleggerire il peso delle sue esperienze, restituendo al pubblico una testimonianza di coraggio e resilienza. Enzo, con il suo spirito e la sua determinazione, è un esempio di come, anche nei momenti più bui, ci sia sempre spazio per la luce.