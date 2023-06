Nuovo allenatore del Napoli? Ecco i profili

di Carmine Guerriero

Da pochi giorni è terminata la stagione 2022-23 . Un anno ricco di emozioni per tutti i tifosi napoletani in Campania. Meditando sulla nuova stagione il pensiero corre su chi possa essere il profilo idoneo per guidare i campioni d’Italia nella stagione 23-24. Diversi cognomi balzano in tv e in radio, ma non ancora è stato fatto un accostamento ufficiale.Molti i mister che sono senza squadra: Luis Henrique, Rafa Benitez, Antonio Conte.

Il primo suggestiona molti tifosi del Napoli. Nonostante non abbia svolto un grande mondiale con la Spagna, la vittoria della Champions e dei campionati spagnoli, restano requisiti importanti di un curriculum che influiscono anche sul suo monte ingaggi. Le pretese dello spagnolo restano alte: non si scende al di sotto dei 5 milioni di euro. Il secondo, dopo aver riportato in città la super coppa Italia e la coppa Italia potrebbe ritornare a sedersi sulla panchina del Napoli. Di recente, patron De Laurentis aveva speso parole positive sul suo conto. Attualmente le strade sembrano lontane, ma alcune voci insistenti dichiarano che Reina, suo pupillo, sia ritornato in centro città per poter scegliere appartamenti in cui soggiornare nella prossima stagione.

Infine, Antonio Conte dopo aver rescisso consensualmente con il Tottenham resterebbe completamente libero per la prossima stagione. Per il pugliese ci vuole un badget economico abbastanza alto. Infatti, rientrava nella classifica dei 5 allenatori più pagati della premier league.

Discorso diverso per gli allenatori in scadenza. Giampiero Gasperini e Paolo Zanetti hanno terminato le loro prestazioni lavorative con i rispettivi club : Atalanta ed Empoli. Nel corso di questi anni, l ‘allenatore bergamasco si è distinto per aver consegnato all’Atalanta una veste europea che prima di ora non aveva mai indossato. Quarti di finale in Champion League e qualificazioni in coppa UEFA restano gli obiettivi più grandi raggiunti.

Paolo Zanetti, dopo aver ottenuto una tranquilla salvezza , e dimostrato di aver un gioco a trazione offensiva , basato molto sulle ripartenza è in attesa di conoscere il suo futuro facendo le giuste valutazioni.

Sul fronte internazionale invece Christophe Galtier e Coincecao restano le piste più calde. Il francesce dopo aver vinto il campionato con il Lille e PSG sembra che il presidente della capitale francese non sia intenzionato a continuare il percorso con l’ultimo. Per il secondo c’è tanta stima dalla piazza partenopea, infatti è riuscito a portare il Porto prima sul tetto del portogallo poi ai quarti di Champions League. Dalle ultime indiscrezioni sembra che ci siano stati anche contatti con Paulo Sousa, allenatore della Salernitana che non ha ancora rinnovato. Le porte per poter dialogare con allenatori nazionali ed internazionali restano aperte. In attesa della fumata bianca si prega e si spera per un grande allenatore.