Volturara Irpina (AV) – I Carabinieri portano auguri e calore agli anziani della RSA

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno fatto visita a una struttura sociosanitaria residenziale per anziani non autosufficienti, rinnovando il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di vicinanza umana e sociale, rafforzando il profondo legame che unisce l’Arma dei Carabinieri alla comunità locale.

Gli ospiti della struttura hanno accolto con entusiasmo i loro Carabinieri, trasformando l’occasione in una serata speciale. Tra sorrisi e momenti di allegria, gli anziani hanno coinvolto i militari nel tradizionale gioco della tombola, creando un’atmosfera di autentica condivisione e calore umano.

Il momento più emozionante è stato il brindisi augurale, preceduto dalla consegna del Calendario storico 2025 dell’Arma dei Carabinieri. Questo dono simbolico, accolto con grande commozione, ha riaffermato il profondo legame tra l’Arma e i cittadini, evidenziando l’importanza di iniziative che mettono al centro le persone più fragili.

La serata si è conclusa in un clima di gioia e gratitudine, consolidando quel rapporto di fiducia e stima reciproca che da sempre caratterizza l’opera dei Carabinieri sul territorio. Eventi come questo dimostrano quanto siano importanti i valori di solidarietà e attenzione verso i più fragili, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.