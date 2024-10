“Nozze d’Autore”: A Sturno la Fiera Sposi con Maria Grazia Cucinotta come madrina

Grande attesa per l’evento di presentazione del progetto “New Paradise”, che si terrà il prossimo 29 ottobre, alle ore 17.30, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Roccarainola, in provincia di Napoli.

Il seminario patrocinato dalla Regione Campania e dal comune di Roccarainola, è promosso e organizzato dalla società cooperativa A.T.S. Monte Maggiore presieduta da Ugo Fragassi.

Il progetto “New Paradise”, curato dal critico d’arte prof. Pasquale Lettieri, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, prevede l’installazione permanente di opere di land art nella Foresta Demaniale di Roccarainola, realizzate dalla mano di nove artisti di chiara fama: Tony Afeltra, Andrea Bove, Elisa Cantarelli, Maurizio Elettrico, Michelangelo Galliani, Christian Leperino, Andreas Luthi, Mauro Maurizio Palumbo e Francesco Scialò.

Per l’incontro sono previsti i saluti istituzionali del Vicepresidente della Regione Campania on. Fulvio Bonavitacola e del suo consulente il prof. Silvestro Caputo, del sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, del Presidente del Consiglio Comunale avv. Giovanni Sirignano e del dott. Carmine Centrella, Presidente del Museo Civico Luigi D’avanzo.

Saranno presenti i galleristi Cristian Contini e Fulvio Granocchia della Cris Contini Contemporary di Londra, reduci da una importante presenza alla Biennale di Venezia e la master perfumer Rosa Vaia, che realizzerà un profumo con le fragranze della Foresta di Roccarainola.

Ospite d’eccezione sarà il mecenate e gallerista di fama internazionale Peppe Morra, che con la Presidente della Fondazione Morra, Teresa Carnevale, ha sposato il progetto dando un prezioso contributo.

Tra i relatori il prof. Marco Di Capua dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il prof. Salvatore Faugno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il prof. Gianluca Cioffi dell’UniCampania Vanvitelli e il prof. Paolino Cantalupo, psichiatra e scrittore.

Durante i lavori saranno gli artisti stessi ad illustrare i propri progetti, che da questo autunno saranno realizzati con la collaborazione delle maestranze della cooperativa A.T.S. Monte Maggiore, un laboratorio creativo ed esperenziale che vedrà la collaborazione di studenti di ogni ordine e grado del territorio.