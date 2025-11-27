Nola: svelato alla città il Progetto per Piazza d’Armi – Sabato a Nola la presentazione dei piani per il rifacimento del grande spazio aperto

Nola – Uno specchio d’acqua e vari edifici destinati ad ospitare servizi per i cittadini: sono alcuni dei dettagli del progetto preparato dal Comune di Nola per il rifacimento completo di Piazza d’Armi, che saranno illustrati alla città nel corso di un convegno organizzato per divulgare i piani dell’Ente Locale sul futuro del grande spazio aperto.

L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle ore 17.00 nella sala della “Casa del Mutilato” in via G. Fonseca a Nola.

Ad organizzare l’incontro, dal titolo “Riqualificazione di Piazza d’Armi Passato Presente e Futuro, un sogno che diventa realtà?” sono stati i responsabili del Movimento Piazza d’Armi, un gruppo di volontari che da 10 anni si è prefisso l’obiettivo di contribuire al rifacimento di quello che è destinato ad essere il biglietto da visita principale per chi arriva a Nola.

I saluti istituzionali saranno affidati a:

Dott. Andrea Ruggiero, Sindaco di Nola,

Dott. Pierpaolo Russo, Direttore Regionale Agenzia del Demanio Regione Marche,

Dott. Mario Parlagreco, Direttore Regionale Agenzia dei Demanio Regione Campania

Prof. Ing. Gaetano Manfredi, sindaco Napoli, Presidente ANCI,

Arch. Ferdinando Natale Giampietro, segretario Ordine Architetti di Napoli e Provincia,

Ing. Andrea Prota, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia.

A svolgere gli interventi saranno invece:

Dott. Antonio Grilletto, Colonnello dell’Esercito Italiano,

Arch. Salvatore Solaro, AR Project Soc. Coop.,

Arch. Arturo Petracca, progettista,

Arch. Annunziata Lanzillotta, Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Nola,

Prof. Arch. Michelangelo Russo, Ordinario di Urbanistica presso il DlARC Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli,

Conclusioni: Dott. Alberto Ruggiero Presidente del Movimento Piazza d’Armi.

“Questo appuntamento – commenta Alberto Ruggiero – rappresenta il coronamento di un’attività protrattasi negli ultimi 10 anni da parte della nostra associazione. Abbiamo lavorato intensamente fianco a fianco con le Istituzioni allo scopo di realizzare il nostro sogno: trasformare Piazza d’Armi in un parco urbano da mettere a disposizione di tutti i cittadini”