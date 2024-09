Nola. Prima tappa del nostro libro: Andrea Grosso

Sabato 28 settembre, alle ore 18:30, presso la Casa del Mutilato di Nola, Andrea Grosso ci invita a partecipare alla presentazione di un’opera unica e profonda, un viaggio tra scienza, cultura, ricerca ed emozione. “Ersilia”, il titolo evocativo che accompagna questa prima tappa, non è solo un nome, ma un universo in miniatura, un frammento di verità, tanto stimolante quanto enigmatico. Attraverso la sua narrazione, si percepisce la delicatezza e la forza di un personaggio che è allo stesso tempo guida e mistero.

Secondo le parole di Dr. Alberto Grosso, “Ersilia è un viaggio diverso”, una proposta innovativa che si muove tra discipline differenti: scienza, cultura ed emozione si intrecciano in una trama che stimola il pensiero e apre alla riflessione. In questo mondo incantato, i bambini che corrono con Ersilia rappresentano l’essenza della scoperta, della meraviglia e della magia, elementi essenziali del loro percorso di crescita.

L’opera di Andrea Grosso si configura come un supporto prezioso per insegnanti, educatori e genitori, frutto di oltre venti anni di esperienza in ambito educativo e di laboratorio. Si tratta di una raccolta che spazia dalle fiabe alla Programmazione Neuro-Linguistica, dai racconti personali agli studi neuroscientifici, sempre con lo scopo di offrire strumenti pratici e riflessioni per chi è coinvolto nel delicato compito di educare.

Le attività proposte, che includono storie illustrate, giochi da costruire, esercizi di meditazione e persino ninna nanne, non si rivolgono solo ai più piccoli, ma anche agli adulti che accompagnano i bambini nel loro cammino. In questo viaggio si incontrano suoni, colori, sinestesie e momenti di condivisione, in un continuo richiamo all’umiltà di ascoltare, osservare e imparare.

“Umiltà” è una parola chiave nel lavoro di Grosso, che riprende il pensiero del grande poeta persiano Jalaladdin Rumi: “La verità era uno specchio che cadendo dal cielo si ruppe… Ciascuno ne prese un pezzo e vedendo riflessa in esso la propria immagine, credette di possedere l’intera verità”. Questa riflessione è il cuore pulsante dell’opera, un invito a considerare ogni prospettiva come una parte di un tutto più grande, una verità frammentata che si svela solo nella condivisione.

La presentazione di sabato 28 settembre sarà un momento speciale per scoprire questo “scrigno” di esperienze e intuizioni, un’opportunità per confrontarsi e immergersi nel mondo di Ersilia, con la promessa di stimolare sia la mente che il cuore. Un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di nuovi strumenti e ispirazioni nel percorso educativo e formativo, ma anche per chi desidera riscoprire il “fanciullino” che vive in ognuno di noi.

(Candela Saverio)