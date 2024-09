Baiano. L’amore e la devozione non finiscono mai! Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Festa Santo Stefano APS

La comunità di Baiano, nota per il profondo legame con le sue tradizioni religiose, rinnova ancora una volta il suo impegno spirituale attraverso l’Associazione Festa Santo Stefano APS. Questa associazione, che ha l’onore di custodire e celebrare il culto del Santo Patrono, ha recentemente rinnovato il suo Consiglio Direttivo, dimostrando che l’amore e la devozione verso Santo Stefano non conoscono fine.

Il nuovo direttivo, guidato dal Presidente Fioravante Guglielmo Cennamo, si prepara ad affrontare un nuovo percorso ricco di iniziative e di momenti di fede. A capo dell’organizzazione, il Presidente Cennamo ha condiviso un profondo pensiero rivolto alla comunità: “Che lo sguardo rivolto a te, o Santo Patrono, ci porti a vivere un cammino associativo con fede più matura e corale!” – parole che esprimono la volontà di rafforzare la fede e l’unità all’interno dell’associazione e della comunità di Baiano.

A fianco del Presidente, un team affiatato e motivato è pronto a dare il massimo per portare avanti l’eredità di devozione e tradizione:

Vice Presidente : Gaetano Campanile , figura di riferimento per le attività organizzative e il supporto alla Presidenza.

: , figura di riferimento per le attività organizzative e il supporto alla Presidenza. Segretario : Filomeno Caruso , responsabile della gestione amministrativa e del coordinamento delle iniziative.

: , responsabile della gestione amministrativa e del coordinamento delle iniziative. Cassiere : Stefano Napolitano , incaricato della supervisione delle risorse finanziarie dell’associazione.

: , incaricato della supervisione delle risorse finanziarie dell’associazione. Rapporti esterni: Antonio Cavaliere, che curerà le relazioni con le istituzioni e i contatti con realtà esterne.

Il Consiglio è ulteriormente rafforzato dalla presenza di quattro consiglieri che, con la loro esperienza e passione, daranno un contributo fondamentale alla vita associativa:

Rosalina Tarantino

Stefano Montuori

Anna Scotto

Domenico Liquidato

Salvatore Santoriello

Questo nuovo gruppo dirigente si pone come obiettivo non solo di mantenere vive le celebrazioni in onore di Santo Stefano, ma di arricchire il tessuto sociale e spirituale di Baiano con nuove idee e una partecipazione sempre più condivisa e inclusiva.

Le sfide che attendono il nuovo consiglio saranno affrontate con la stessa fede e dedizione che da sempre caratterizzano questa storica associazione. L’augurio è che, sotto la guida di Santo Stefano, il loro cammino associativo possa essere illuminato dalla stessa luce di speranza e comunione che da secoli accompagna la comunità di Baiano.

L’amore per il Santo Patrono, infatti, non si esaurisce mai, ma si rinnova con ogni generazione, rafforzando quel filo invisibile che lega il passato, il presente e il futuro di questa devota comunità.

(Saverio Candela)