NOLA. L’istituto superiore G. Galilei diventa polo per il sostegno didattico ai videolesi

In data 24 gennaio 2025 l’istituto superiore paritario Galileo Galilei ( via Ottaviano Augusto n°35 ) in Nola ha ricevuto dalla A.P.S. Movimento Apostolico Ciechi in Roma l’autorizzazione ad effettuare un corso di ” lettura e scrittura Braille “, aperto a tutti i docenti di sostegno con contratto a tempo determinato ed indeterminato in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Con nota della istituzione nolana sarà comunicato alle scuole di tutta la provincia di Napoli il modo ed il tempo per il reclutamento di almeno quindici docenti, partecipanti senza alcun onere ad un corso di n° 20 ore complessive, spalmate fra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di giugno 2025. A disposizione dei partecipanti saranno messi in modo gratuito gli ausili, per l’apprendimento della scrittura a punti in rilievo. Gli incontri si terranno presso l’istituto organizzatore in orario pomeridiano e per moduli di due ore, il calendario sarà reso noto entro e non oltre il 22 febbraio 2025. Il Galilei diventa per il nostro territorio un vero e proprio ” polo formativo ” nel campo del sostegno alle persone videolese in età scolare, rappresentando una vera e propria unica ricchezza.

Gennaro Giugliano