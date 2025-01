Aosta: Inaugurata una targa in memoria del Mugnanese Commissario Camillo Renzi eroe della Resistenza nazi-fascista

In occasione della Giornata della Memoria, dedicata alle vittime delle persecuzioni nazi-fasciste, ad Aosta è stata scoperta una targa commemorativa in onore di Camillo Renzi, originario di Mugnano del Cardinale (Avellino), e di sua moglie Franca Scaramellino, entrambi protagonisti della Resistenza Valdostana. La cerimonia, promossa dal presidente della Regione Valle d’Aosta, si è svolta nel centro storico della città, nei pressi della piazza Émile Chanoux, luogo simbolo della lotta partigiana, dove i coniugi Renzi ebbero un ruolo fondamentale nel contrastare il fascismo e sostenere i partigiani.

La targa è stata collocata su una facciata dell’ex Albergo Alpino, in viale Conseil des Commis, un edificio che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitava i funzionari della Questura di Aosta. È proprio qui che, nel 1944, Renzi e sua moglie furono arrestati dai nazisti per la loro attività resistenziale. Camillo Renzi fu deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì probabilmente il 13 febbraio 1945. Franca Scaramellino, invece, fu inviata al campo femminile di Ravensbrück, dove riuscì a sopravvivere all’orrore della prigionia.

Alla cerimonia era presente anche il nipote di Renzi, Domenico Speltra, che ha voluto rendere omaggio alla memoria dei suo zio e di sua zia, ricordando il loro coraggio e la loro dedizione alla libertà. Nel 2022, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Camillo Renzi la medaglia d’oro al valore civile, riconoscendo il suo impegno e sacrificio nella lotta contro il fascismo. Nello stesso anno, una prima pietra d’inciampo è stata collocata di fronte alla Questura di Aosta in memoria di Camillo Renzi, come segno tangibile di rispetto e riconoscimento.

Questa targa rappresenta non solo un atto di commemorazione ma anche un simbolo della memoria storica, che preserva il sacrificio di coloro che si opposero con coraggio al regime fascista. Con questo gesto, la città di Aosta mantiene vive la memoria di quei cittadini che, a costo della propria vita, hanno combattuto per la libertà e la giustizia.

La vita la carriera e il sacrificio di Camillo Renzi

Camillo Renzi nacque il 1° aprile 1903 a Mugnano del Cardinale. Commissario di pubblica sicurezza ad Aosta durante gli anni del fascismo e dell’occupazione nazista, si distinse per la sua lealtà e il suo senso del dovere. Ricoprì anche il delicato incarico di addetto sicurezza della famiglia reale, prima del re Umberto e successivamente della regina Maria José.

Nel 1943, con la famiglia reale in fuga verso la Svizzera a seguito dell’armistizio, Renzi ebbe l’opportunità di seguirli, ma scelse di restare a Aosta per continuare il suo servizio nella Questura e sostenere la Resistenza. In questo periodo entrò in contatto con i partigiani locali, tra cui Émile Chanoux e Lino Binel, e contribuì con coraggio alla lotta contro l’occupazione nazi-fascista. (F.Piccolo)

Nel 1944, Renzi e sua moglie Franca furono arrestati dai nazisti e deportati nei campi di concentramento. Renzi fu trasportato a Dachau, dove, con il numero di matricola 113506, morì tragicamente nel febbraio 1945. Sua moglie Franca, invece, fu rinchiusa nel campo di concentramento di Ravensbrück, ma riuscì a sopravvivere.

La sua morte rappresenta il sacrificio di un uomo che, pur avendo la possibilità di mettersi in salvo, scelse di restare fedele ai suoi doveri istituzionali e di sostenere la Resistenza fino alla fine. La sua figura oggi rimane un simbolo di eroismo e lealtà nella lotta per la libertà.

Francesco Piccolo