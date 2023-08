NOLA. L’anno scolastico è alle porte ma l’istituto “Leone-Nobile” attende ancora la consegna dei locali di viale Garibaldi. Intervista al dirigente Serpico

Incontriamo il dirigente scolastico prof. Vincenzo Serpico nel suo ufficio di via Dei Mille a Nola e con volto e voce contrariati, ci rilascia la seguente intervista.

A che punto è la consegna dei locali di viale Garibaldi alla sua Istituzione? La Città Metropolitana di Napoli ha decretato la consegna all’Istituto “Leone-Nobile” degli ambienti da Lei citati fin dalla data del 27 giugno 2023. Un decreto ad oggi mai integrato o modificato, pertanto con tutta la sua pienezza giuridica rimasta inalterata. Per cui continuo ad affermare, a nome e per conto di questa comunità scolastica, che quegli ambienti sono i nostri!

Quale idea Lei ha maturato su questo palese ritardo nel passaggio degli ambienti dal Liceo Albertini di Nola all’Istituto “Leone-Nobile” di Nola? Posso rispondere a titolo personale, prendendomi tutta la responsabilità di quanto affermo. Ritengo che qualche Istituzione Scolastica presente a Nola abbia richiesto alla Città Metropolitana di Napoli un certo numero di ambienti educativi, necessari al loro servizio di istruzione, dato l’ampliamento per il prossimo anno scolastico di iscritti. Probabilmente questa Istituzione ha un certo peso politico al suo fianco, che sta conducendo il funzionario dott. De Angelis Giuseppe a menare il can per l’aria.

Cosa intende fare? Ho già inoltrato in data 29 u.s. formale diffida al funzionario in questione di adempiere immediatamente il decreto datato 27/06/2023 e di cessare immediatamente il reiterato silenzio alle sollecitazioni da me inviate, visto che un tal comportamento può essere ritenuto omissivo e senza giustificazione per il ritardo con cui si è inadempienti rispetto ad un atto pubblico. Ho sollecitato anche il Presidente dott. Manfredi ad intervenire di imperio nei confronti del suo funzionario e attendo fiducioso gli esiti.