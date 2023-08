BAIANO Distretto Sanitario : Un Esempio di Umanità e Professionalità nell’Assistenza Sanitaria Domiciliare.

Nella vasta rete dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, il Distretto Sanitario di Baiano si distingue per la sua straordinaria dedizione nell’assistenza sanitaria domiciliare. Questa esperienza personale ha messo in luce un gruppo di professionisti straordinari che incarnano l’umanità e la professionalità nell’assistenza sanitaria.

Il reparto di Geriatria è una parte fondamentale di questo distretto, e il suo personale ha dimostrato un impegno senza pari nel garantire il benessere degli ammalati. Il Dottor Stanislao Rivetti, specialista in geriatria, è un faro di conoscenza e compassione per i pazienti e le loro famiglie. La sua competenza medica è solo una parte di ciò che lo rende straordinario; è la sua umanità, la sua capacità di ascolto e la sua attenzione ai dettagli che lo distinguono.

Accanto al Dottor Rivetti, Franca Giovanna Spirito, infermiera per le cure domiciliari, è un altro pilastro del distretto. Il suo impegno nel fornire un’assistenza amorevole e attenta ai pazienti è evidente in ogni sua azione. Lei non si limita a gestire la salute fisica dei pazienti, ma offre anche un sostegno emotivo prezioso.

Nel processo di assistenza domiciliare, spesso ci sono varie pratiche sanitarie complesse da affrontare. È qui che entra in gioco il team di assistenti sociali dell’ASL di Baiano. Filomena Calabria: Assistente Sociale ASL;

Anna Maria D’Aniello: Respossabile Fisioterapia Maria Pecchia: e Francesca Arianna Assistenti Sociali Piano di Zona sono stati di supporto inestimabile per le famiglie. Hanno reso meno oneroso il compito di navigare tra la burocrazia e le procedure mediche, garantendo che le famiglie si sentissero sempre supportate.

Inoltre, non possiamo dimenticare il contributo prezioso di Pina Manganiello, infermiera per le cure domiciliari, e Enza Caiazzo, fisioterapista. Entrambe queste professioniste sono state fondamentali nel garantire che i pazienti ricevessero un trattamento completo e integrato. Le loro competenze hanno migliorato la qualità della vita dei pazienti in modo significativo.

In un momento in cui l’assistenza sanitaria spesso è vista attraverso un prisma di sfide e criticità, è incoraggiante incontrare un team che dimostra costantemente un impegno straordinario e un’incredibile umanità. Il Reparto Geriatria di Baiano è un esempio di come l’assistenza sanitaria dovrebbe essere: centrata sul paziente, professionale ed empatica. Questi professionisti non solo forniscono assistenza medica, ma anche conforto, sostegno e speranza a coloro che ne hanno più bisogno.

(Andrea Salvatore Guerriero)