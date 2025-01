NOLA. Ad Andrea Sannino il premio per il progetto “Scuola in tour”. L’iniziativa dell’associazione culturale SCENART e dell’istituto “Bruno Fiore” di Nola

“Per aver trasformato lo slogan ‘Non hai scuse’ in un vero e proprio messaggio di riscatto sociale, coniugando la passione per la musica all’entusiasmo per la vita.

Il Tuo progetto ‘Scuola in Tour’ è un viaggio di gioia e speranza per i giovani”: questa la motivazione del premio conferito questa mattina a Nola ad Andrea Sannino, il noto artista napoletano protagonista in queste settimane di un vero e proprio tour nelle scuole d’Italia con il suo libro d’esordio “Prima di Abbracciame”, edizioni Mea.

Il riconoscimento gli è stato conferito dall’associazione culturale SCENART di Nola presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano nel corso dell’evento organizzato con l’istituto scolastico “Bruno Fiore” guidato dalla dirigente Linda Sorgente.

Ad accogliere Sannino circa trecento ragazzi che hanno voluto testimoniare l’affetto per il cantante che per oltre due ore ha dialogato e cantato con loro i suoi più noti successi, senza risparmiarsi, raccontando la sua esperienza e mettendosi a nudo come uomo e come artista.

L’iniziativa risponde al progetto lettura portato avanti dalla scuola con la referente Maria Dubbioso.

“Un esempio di grande umanità che riflette la personalità semplice di un ragazzo che ce l’ha fatta con sacrificio e determinazione – spiega Autilia Napolitano, presidente dell’associazione SCENART – Grazie alla scuola, alla dirigente Linda Sorgente e alla professoressa Maria Dubbioso per aver sposato il progetto”.

“Progetti come questi confermano l’azione della scuola che deve camminare di pari passo con i giovani intercettando i loro bisogni e le loro esigenze creando una rete di intenti con proposte valide ed alternative” – ha dichiarato la dirigente Linda Sorgente.

“È il primo riconoscimento che ricevo dall’inizio del mio tour nelle scuole e arriva da Nola, lo custodirò gelosamente – ha concluso Andrea Sannino – Grazie all’associazione, alla scuola e ai ragazzi per le bellissime emozioni che ogni volta mi fanno provare consapevole dell’importanza del messaggio che voglio trasmettere”.