Inaugurato il nuovo punto ristoro al Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II

Un nuovo spazio pensato per studenti, docenti e personale prende vita nel cuore del Dipartimento di Scienze Politiche. È stato inaugurato oggi 10 marzo 2026 il nuovo punto ristoro, un’area dedicata alla pausa e alla socialità all’interno dell’università, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita quotidiana di chi vive il dipartimento.

L’iniziativa rientra nel più ampio processo di valorizzazione degli spazi universitari promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Scienze Politiche.

Durante la l cerimonia inaugurale, il rettore Matteo Lorito ha sottolineato l’importanza di investire non solo nella didattica e nella ricerca, ma anche negli spazi di incontro l all’interno dell’università.

Sulla stessa linea anche la direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Paola De Vivo, che ha evidenziato come questo intervento rappresenti solo un primo passo.

Il nuovo punto ristoro, situato all’interno della sede del Dipartimento a Napoli, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 11:50 alle 16:00.

Un piccolo servizio, ma dal forte valore simbolico.