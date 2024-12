Natale a Mariglianella, ecco il calendario degli eventi

Arriva il Natale a Mariglianella con tante iniziative per grandi e piccini, organizzate dall’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività. Si comincia il 23 dicembre, presso Piazza Giardini di Marzo – Via Napoli, con la “Casa di Babbo Natale” che sarà aperta dalle 17,00 alle 20,00. I bambini che parteciperanno potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale e divertirsi con giochi a tema, momenti di spettacolo e animazione. La mattina della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, dalle ore 10,00 alle 13,00, sempre presso Piazza Giardini di Marzo – Via Napoli, il Natale per le famiglie proseguirà con il “Villaggio di Babbo Natale” dove giochi, gonfiabili, laboratori didattici, spettacoli e luna park a tema natalizio, zucchero filato e poc corn, allieteranno tutti i presenti. Entrambe le iniziative sono realizzate con il contributo della Regione Campania.

Gli eventi natalizi proseguiranno il 26 dicembre con l’inizio della terza edizione del progetto “Mariglianella Cresce”, inserito nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025″. Per l’occasione la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista ospiterà, a partire dalle ore 18,30, il concerto gospel del gruppo “Gospel ‘n Joy”, che con il loro vasto repertorio di canti religiosi e non, sapranno trasportare i presenti in atmosfere magiche e indimenticabili.

Le iniziative proseguiranno con l’anno nuovo, il 6 gennaio 2025, presso la Casa Comunale, dove, dalle 10.00 alle 13.00 si terrà la “Befana Sociale” con il pulcinella Angelo Iannelli.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.