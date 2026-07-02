Mugnano del Cardinale, questa notte la disinfestazione adulticida: ecco le precauzioni da seguire

MUGNANO DEL CARDINALE – Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che questa notte, 3 luglio, a partire dalle ore 4.30, sarà effettuato su tutto il territorio comunale un intervento di disinfestazione adulticida.

L’operazione, disposta dall’ASL di Avellino, sarà eseguita con un prodotto a base di cipermetrina nell’ambito delle attività di sanificazione ambientale finalizzate al controllo degli insetti adulti e alla tutela dell’igiene pubblica.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in piena sicurezza, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare alcune semplici ma importanti precauzioni durante il passaggio dei mezzi impegnati nelle operazioni di irrorazione.

In particolare si raccomanda di:

* tenere chiuse porte e finestre durante il passaggio dei mezzi;

* non lasciare all’esterno alimenti o panni stesi;

* evitare di sostare nelle vicinanze dei mezzi impegnati nel trattamento;

* tenere al riparo gli animali domestici e rimuovere ciotole per acqua e cibo.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima collaborazione, ricordando che il rispetto di queste indicazioni contribuirà a garantire l’efficacia dell’intervento e la tutela della salute pubblica.