Nasce a Monteforte Irpino l’Associazione di Promozione Sociale “Angeli del Soccorso”

Da oggi, il territorio di Monteforte Irpino vede nascere un nuovo protagonista nel panorama dell’assistenza sociale e della promozione del benessere: l’Associazione di Promozione Sociale “Angeli del Soccorso”. Con l’obiettivo di essere operativi a partire da questo mese, l’associazione si presenta come un fulcro di attività volte a migliorare la qualità della vita della popolazione locale.

Il presidente, Francesco Siena, si dichiara “onorato e gratificato” dall’elezione a presidente di questa nuova realtà associativa. Afferma di essere affiancato da un consiglio direttivo altamente motivato e ricco di idee innovative e progetti sociali rivolti alla comunità. “Monteforte Irpino merita il massimo impegno da parte nostra, e lavoreremo incessantemente per contribuire al suo sviluppo e al benessere dei suoi cittadini,” afferma il presidente.

Un aspetto importante della missione dell’Associazione è la collaborazione attiva con enti locali, altre associazioni e l’amministrazione comunale. Francesco Siena sottolinea l’orgoglio nel collaborare con l’Associazione L’Abbraccio 2.0, sottolineando che la partnership consentirà la realizzazione di progetti concreti e mirati sul territorio.

“La collaborazione con altre realtà associative è fondamentale per ottimizzare le risorse e massimizzare l’impatto delle iniziative a favore della comunità,” afferma Siena. “Ringrazio l’Associazione L’Abbraccio 2.0 per la proficua sinergia che si è creata e sono convinto che insieme potremo realizzare molto per Monteforte Irpino.”

Il vice presidente, Serafino Gaeta, è anch’esso un tassello fondamentale nell’organico dell’Associazione. Siena sottolinea la collaborazione stretta e continua con il suo vice, ribadendo l’importanza di affrontare insieme qualsiasi argomento o progetto per il bene della comunità.

“La nostra associazione è aperta a tutte le richieste della popolazione,” dichiara Siena. “Siamo qui per ascoltare e rispondere alle esigenze della nostra comunità. Nessun problema è troppo grande o troppo piccolo: siamo pronti a valutare e trovare soluzioni insieme.”

Il presidente conclude affermando che il coinvolgimento attivo dei cittadini è fondamentale per il successo dell’Associazione. “Invitiamo tutti i cittadini di Monteforte Irpino a unirsi a noi in questo cammino di collaborazione e a condividere con noi idee, proposte e bisogni. Siamo qui per lavorare insieme per un futuro migliore per tutti.”

Con questi auspici, l’Associazione di Promozione Sociale “Angeli del Soccorso” si presenta come una nuova realtà pronta a mettersi al servizio della comunità di Monteforte Irpino, portando avanti valori di solidarietà, collaborazione e attenzione al benessere di tutti i cittadini.