Napoli, rapinano un giovane durante la movida: due minori affidati a una comunità

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare dell’affidamento in Comunità emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di due soggetti minori, indagati in concorso tra loro per i delitti di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate.
Nella notte del 18 aprile 2026, nelle zone più frequentate dalla movida giovanile napoletana, un giovane era stato vittima della rapina di una collana con ciondolo in oro di elevato valore economico.
La successiva attività di indagine, svolta dalla Squadra Mobile, ha consentito di raccogliere indizi di colpevolezza a carico dei due minori che avrebbero strappato dal collo della vittima la collana in oro, procurandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.
Si precisa che il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari. Avverso di esso sono ammessi mezzi di impugnazione.
I destinatari della misura sono persone sottoposte a indagini e pertanto da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.