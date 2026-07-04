Frodi assicurative nel Vallo di Lauro, il Riesame annulla la misura cautelare per l’avvocato Antonio Leone

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulle presunte frodi assicurative che ha interessato il Vallo di Lauro. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato la misura cautelare nei confronti dell’avvocato Antonio Leone, disponendone la liberazione e ritenendo insussistenti le esigenze cautelari.

La vicenda giudiziaria ha avuto un percorso particolarmente complesso. L’ordinanza cautelare emessa nei confronti del professionista era già stata oggetto di diversi passaggi davanti ai giudici. In precedenza, infatti, la Corte di Cassazione aveva annullato il primo provvedimento, rinviando gli atti al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione.

Successivamente il Riesame aveva confermato soltanto la misura degli arresti domiciliari, applicando anche una misura interdittiva della durata di dodici mesi. La difesa aveva quindi proposto un nuovo ricorso.

Con l’ultima decisione, il Tribunale del Riesame ha accolto le argomentazioni difensive, annullando completamente l’ordinanza cautelare e disponendo l’immediata liberazione dell’avvocato Leone.

L’inchiesta, che coinvolge complessivamente numerosi indagati tra avvocati e medici, riguarda un presunto sistema di frodi ai danni delle compagnie assicurative. Secondo gli investigatori, alcune richieste di risarcimento sarebbero state riconducibili a sinistri con dinamiche ripetitive e a pratiche ritenute sospette.

L’annullamento della misura cautelare rappresenta un importante sviluppo processuale, ma non conclude il procedimento penale, che prosegue nelle sedi competenti per l’accertamento delle eventuali responsabilità.

Come previsto dall’ordinamento italiano, vale il principio della presunzione di innocenza: tutti gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.