Avellino, autocarro in fiamme in via Roma: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 luglio, intorno alle ore 12:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta in via Roma, nel capoluogo irpino, per l’incendio di un autocarro in transito.

Sul posto sono stati inviati un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’autobotte. Le fiamme, che avevano avvolto il mezzo, sono state domate dai Vigili del Fuoco, che hanno successivamente provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area.

L’autocarro era impiegato per attività di sgombero e pulizia di cantine e trasportava materiale di risulta.

Non si registrano persone ferite né danni ad altri veicoli o beni.

Per gli adempimenti di competenza sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Avellino.