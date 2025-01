Palma Campania, 14 gennaio 2025: Presentazione del libro “Storie del passato, voci del presente”

Palma Campania 14 gennaio 2025. Si terrà nella biblioteca comunale “Coppola” di Palma Campania la presentazione del libro “Storie del passato, voci del presente” Edito da Graus Napoli. Dopo una lunga carrellata di presentazioni tra la Calabria e la regione Campania anche a Palma ci sarà la presentazione di questo libro molto interessante scritto da dieci donne, mogli ,scrittrici ,giornaliste ,docenti che si sono Unite per scrivere racconti che parlano di personaggi famosi del passato che nella loro epoca sono state considerate donne anticonformiste, rivoluzionarie, oltre le righe e oltre gli schemi, simbolo di rivendicazione di libertà e di parità di diritti con gli uomini. Le loro storie, le loro carriere sono state simbolo di lotta e di cambiamento nella loro epoca e nella loro società in cui vivevano. Le autrici sono Antonietta Sorrentino, Michela mortella, Magda Mancuso, Laura Varriale, Susanna Ferrante ,Maddalena Ferraro, Milena setola, Manuela Morra, Stefania Starace ; un gruppo di donne che sta riscontrando successo per la presentazione di questo libro, avendo programmato,oltre a questa tappa a Palma, numerose altre in programma fino all’estate. Il volume porta l’introduzione di Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale per la condizione della donna e la postfazione di Vincenzo de Lucia. Alla biblioteca di Palma Campania saranno presenti le socie della Fidapa di Palma Campania con i saluti della presidente Giovanna Izzo, saranno presenti le fidapine di Nola con i saluti della presidente Antonietta Scafuro, la moderatrice sarà Diletta Iervolino, la relatrice sarà la prof Mena Tufano e avremo l’attore Gennaro Caliendo per le letture. Saranno presenti anche autorità locali tra cui la vicesindaco Elvira Franzese a cui porgiamo un ringraziamento per aver inserito il libro all’interno della rassegna “Un libro sotto l’albero”, un evento organizzato dal comune di Palma Campania che è arrivato alla sua decima edizione, con i curatori Luigi Romolo Carrino e Michela Buonagura. L’appuntamento è martedì sera alle ore 18 presso la biblioteca Coppola in via Coppola 8, Palma Campania.