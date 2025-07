Mugnano – Iniziato il Triduo in onore di Maria Santissima delle Grazie

Questa sera in piazzetta Nico Guerriero, è iniziato il triduo in onore di Maria Santissima delle Grazie.

Già intorno alle 18 la banda di musica “Città di Grottolella” si è recata nel Santuario per rendere omaggio alla Madonna, ha poi percorso via Garibaldi fino ad arrivare dinanzi alla sacra effigie presente in piazzetta Guerriero.

Il Rettore don Giuseppe Autorino ha poi celebrato la Santa Messa alla presenza di numerosi fedeli.

Al termine della funzione religiosa vi è stato un momento conviviale, reso possibile grazie alle tante devote che abitano nel quartiere e che hanno preparato ottimi dolci.

Il Comitato Festa ha voluto ringraziare in primis il Rettore e tutti i partecipanti che uniti dalla fede, tengono vita le tradizioni

Venerdì e sabato sempre alle 19 continuerà il triduo, le celebrazioni si terranno nel Santuario.(LC.)