Mugnano del Cardinale – Un evento imperdibile con il De Dura Skating Team

Un grande spettacolo attende la comunità di Mugnano del Cardinale, organizzato dalla scuola di Pattinaggio Artistico De Dura Skating Team, che avrà luogo nel Centro Sportivo Don Giuseppe Diana (ex Poliambulatorio). Il centro sportivo, recentemente affidato in gestione alla società dal Comune, diventa così il cuore pulsante di una nuova avventura sportiva e culturale per il territorio.

La società De Dura Skating Team nasce dalla passione e dall’amore per il pattinaggio artistico della sua fondatrice, Alessia De Dura, campionessa mondiale 2008. Questo sogno ha iniziato a prendere forma nel 2020, quando il team ha avviato le sue attività nel palazzetto di Baiano, con il pieno sostegno dell’amministrazione locale, a cui va un ringraziamento speciale per l’accoglienza e il supporto ricevuto.

Oggi, grazie alla collaborazione con il Comune di Mugnano del Cardinale, la società ha l’opportunità di crescere ulteriormente, trovando una casa stabile presso il Centro Sportivo Don Giuseppe Diana. Un passo importante per la promozione del pattinaggio artistico e per lo sviluppo di uno spazio dedicato ai giovani e allo sport.

Lo spettacolo organizzato vuole essere più di una semplice esibizione: è un’occasione per far conoscere a tutta la popolazione del mandamento la bellezza del pattinaggio artistico. Inoltre, rappresenta un momento per celebrare l’impegno e il sacrificio messi in campo dalla società per il ripristino e la valorizzazione del Centro Sportivo.

In scena ci saranno tutti gli atleti dei corsi della scuola, pronti a regalare emozioni e a trasmettere il loro amore per questa disciplina. Sarà una serata di passione, entusiasmo e condivisione, arricchita dallo scambio degli auguri natalizi e da un brindisi per inaugurare ufficialmente questa nuova avventura.

L’appuntamento è aperto a tutta la popolazione: un’occasione per scoprire uno sport affascinante, sostenere i giovani talenti del territorio e celebrare insieme il Natale in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il De Dura Skating Team vi aspetta per vivere insieme una serata speciale, fatta di spettacolo, emozioni e tanta passione per lo sport!