Mugnano del Cardinale. Lavori di Pulizia Post Alluvione: Intervista all’Assessore Fulvio Litto

Il 27 agosto 2024 resterà una data difficile da dimenticare per la comunità di Mugnano del Cardinale. Un’alluvione devastante ha colpito il territorio, causando danni significativi a case private, parchi, attività commerciali e aziende. Per comprendere come stanno procedendo i lavori di pulizia e messa in sicurezza delle aree colpite, abbiamo incontrato l’Assessore Fulvio Litto del Comune di Mugnano del Cardinale.

L’Assessore Litto ci ha spiegato che i lavori di pulizia stanno procedendo a pieno ritmo grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti: la Comunità Montana, la Provincia, i volontari, le ditte esterne e, naturalmente, l’amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche per restituire decoro e sicurezza alle zone colpite.

“Anche tutto il Regilagno, da San Michele in giù, è stato ripulito come negli anni precedenti,” ha affermato l’assessore, evidenziando come il lavoro congiunto abbia permesso di intervenire con tempestività nelle aree più colpite. È stato ripulito il Regilagno colpito in località Cardinale, proveniente da Riosecco di Quadrelle.

L’assessore ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e della comprensione da parte dei cittadini. “Abbiamo fatto un grande lavoro grazie all’impegno di tutti,” ha dichiarato Litto, “e ringrazio anche chi, pur avendo subito danni ingenti, ha mostrato comprensione e pazienza.” Questo spirito di solidarietà e cooperazione ha reso possibile una risposta efficace e coordinata all’emergenza.

L’Assessore Litto non ha mancato di riconoscere l’impegno dell’intera amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Alessandro Napolitano, che ha svolto un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza. “L’impegno del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale è stato costante e determinante per affrontare questa crisi,” ha aggiunto Litto, rimarcando come la leadership e la prontezza decisionale siano state fondamentali per la riuscita degli interventi.

Nonostante il grande lavoro già svolto, l’assessore ha evidenziato che c’è ancora molto da fare. L’obiettivo è non solo ripulire le aree colpite, ma anche implementare misure preventive per ridurre il rischio di futuri eventi simili. “Il nostro impegno non si ferma qui,” ha concluso Litto. “Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza del nostro territorio e dei nostri cittadini.”

La comunità di Mugnano del Cardinale può guardare avanti con speranza, grazie al lavoro instancabile di istituzioni, volontari e cittadini che, uniti, stanno costruendo un futuro più sicuro e resiliente per il territorio.

(Andrea Salvatore Guerriero)