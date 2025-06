Mugnano del Cardinale: la Giunta comunale interviene sull’antenna Iliad e avvia valutazioni in autotutela

“Interesse pubblico, salute e ambiente vengono prima di tutto” – con queste parole il Sindaco e gli Assessori di Mugnano del Cardinale hanno annunciato l’adozione di un nuovo e rilevante provvedimento amministrativo nella seduta di Giunta dell’11 giugno 2025, svoltasi alle ore 17:00, volto a contrastare l’installazione della stazione radio base della società ILIAD Italia S.p.A. in località Via Valle.

Il Sindaco Dr. Alessandro Napolitano, il vicesindaco Sanseverino, e gli Assessori Valentino e De Stefano hanno disposto l’avvio delle procedure per valutare l’esercizio del potere di autotutela rispetto all’autorizzazione formatasi, in coerenza con la recente sentenza n. 631/2025 del TAR Salerno.

Alla base di questa decisione, spiegano, vi è un’attenta riflessione sull’interesse della comunità e sulla necessità di contemperare lo sviluppo tecnologico con la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del paesaggio. A sostegno dell’azione, l’Amministrazione ha ricordato l’approvazione, in Consiglio comunale, del nuovo Regolamento C.E.M. (Campi Elettromagnetici), strumento volto a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e regolamentare l’insediamento delle infrastrutture di telecomunicazione, in linea con la Legge Quadro n. 36/2001.

“La nostra non è una battaglia contro il progresso tecnologico – hanno dichiarato gli amministratori – ma una ferma difesa del principio di precauzione e della volontà dei cittadini. Il diritto alla connettività non può e non deve mai superare il diritto alla salute e alla sicurezza ambientale”.

La Giunta si riserva pertanto di intraprendere ogni azione necessaria, compresa l’attivazione formale del procedimento di autotutela, come consentito dalle normative vigenti e dalla stessa giurisprudenza amministrativa.

L’Amministrazione ha infine ribadito il proprio impegno a vigilare con attenzione su ogni intervento infrastrutturale nel territorio comunale, garantendo trasparenza, legalità e ascolto attivo dei cittadini.