MUGNANO DEL CARDINALE. Insieme per la Pace: Un Invito a Tutti i Cittadini a Sostenere il Valore della Pace

Il 26 gennaio alle ore 9:30 in piazza cardinale ci sarà il raduno di tutti coloro che credono nel valore della PACE.

L’invito è per i bambini affinché possano mostrare attraverso la loro genuinità e anche purezza con rappresentazioni varie, il senso profondo e indispensabile di una società che sappia scegliere la PACE ovunque.

L’invito va ai giovani, affinché non perdano la speranza per il loro futuro e sappiano scegliere il valore della PACE già nelle scelte personali come esempio di vero benessere per la nostra società.

L’invito va agli adulti che vivono il tumulto di una società frammentata, in continuo mutamento, dove in alcuni momenti non si riesce a riconoscere una scelta per il bene comune, e spesso anche quelli che credono nella PACE, contribuiscono all’assenza della PACE, iniziando dagli ambienti che frequentano quotidianamente.

L’invito va agli adultissimi, i quali hanno un grande bagaglio di esperienza dal quale attingere, e dal quale è possibile comprendere che vivere la PACE nei cuori degli uomini significa scegliere una società in PACE e un mondo più fraterno.

Carissimi, il cammino che faremo insieme vede coinvolte le varie istituzioni sul territorio: il sindaco, la chiesa, la scuola, le forze dell’ordine e la Pro Loco.

Ci saranno quattro tappe, in ognuna interverrà un’istituzione con un messaggio sulla PACE, e poi a seguire i vari interventi programmati. Partiremo da Piazza Cardinale faremo corso Europa, via Stingone, via Montevergine e via Nazionale fino al santuario di Santa Filomena, dove concluderemo con la celebrazione eucaristica.