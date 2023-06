MUGNANO DEL CARDINALE. Il presidente del Carotenuto Calcio cede il titolo, A.S.D. Sperone pronto a rilevarlo.

L’A.S.D SPERONE, compagine che sotto la Presidenza di Pasquale Alaia ha ottenuto risultati oltre qualsiasi previsione, sta per acquisire il titolo sportivo del U.S.G. Carotenuto Calcio che il presidente Filomeno De Lucia sembra essere intenzionato a cedere. La trattativa tra i due presidenti delle società calcistiche De Lucia e Alaia sembra già a buon punto e non si esclude che nelle prossime ore il tutto possa essere ratificato. Se così fosse la squadra Speronese giocherebbe il prossimo campionato in Promozione, con un salto di diverse categorie, mentre la storica società Mugnanese scomparirebbe. I rossoneri solo l’anno scorso, dopo ben 23 anni riconquistarono il massimo campionato dilettantistico regionale: l’Eccellenza. Il campionato appena trascorso, se da un lato aveva riacceso gli animi dei tifosi entusiasti per il traguardo raggiunto solo un anno fa, dall’altro potrebbe addirittura essere l’ultimo della società Mugnanese. Con la vendita del titolo una nuova squadra dovrebbe ripartire dalla terza categoria. Il presidente De Lucia sembra ormai deciso nelle sue intenzioni di lasciare la dirigenza del calcio mandamentale per assumerne un’altra più prestigiosa fuori regione, si parla di San Benedetto del Tronto. Le prossime ore potrebbero essere decisive nel concludere la trattativa tra Alaia e De Lucia e Mugnano del Cardinale si troverebbe senza la sua squadra storica.