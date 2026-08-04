Mugnano del Cardinale, il Consiglio comunale approva rendiconto e assestamento di bilancio. Cambiano gli assetti della Giunta e della Presidenza. Masucci nuovo assessore

Si è svolta ieri la seduta del Consiglio comunale di Mugnano del Cardinale, chiamata a discutere una serie di importanti punti all’ordine del giorno, sia di carattere amministrativo che istituzionale.

L’assemblea ha preso avvio con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente. Successivamente l’attenzione si è concentrata sui principali provvedimenti finanziari dell’ente, a partire dall’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025. Il Consiglio ha inoltre esaminato e discusso la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento relativa all’esercizio finanziario 2026, atti fondamentali per garantire la stabilità economico-finanziaria del Comune e la prosecuzione dell’attività amministrativa.

La seduta è stata però caratterizzata soprattutto da un significativo riassetto degli incarichi istituzionali. Dopo l’uscita dalla Giunta dell’ex assessore Fulvio Litto, disposta dal sindaco Alessandro Napolitano, il Consiglio ha preso atto della nomina del consigliere comunale Salvatore Masucci quale nuovo assessore.

L’ingresso di Masucci nell’esecutivo ha reso necessario procedere anche al rinnovo della Presidenza del Consiglio comunale. L’assemblea ha quindi eletto Pasquale Picone come nuovo presidente del Consiglio comunale, affidandogli il compito di guidare i lavori dell’assise cittadina.

La seduta ha così segnato un passaggio importante per l’amministrazione comunale, sia sotto il profilo finanziario, con l’approvazione di atti strategici per la gestione dell’ente, sia dal punto di vista politico e istituzionale, con il riassetto della squadra amministrativa e della guida del Consiglio comunale.