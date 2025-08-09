Mugnano del Cardinale e Sirignano: sospensione notturna del servizio idrico il 9 e 10 agosto 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. informa che, a causa di una significativa e persistente riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi che servono i Comuni di Mugnano del Cardinale e Sirignano.

Per Mugnano del Cardinale, l’interruzione sarà dalle ore 21:00 di sabato 9 agosto alle ore 6:00 di domenica 10 agosto, e nuovamente dalle ore 21:00 di domenica 10 agosto alle ore 6:00 di lunedì 11 agosto 2025.

Per Sirignano, la sospensione idrica è prevista dalle ore 22:00 di sabato 9 agosto alle ore 6:00 di domenica 10 agosto, e dalle ore 22:00 di domenica 10 agosto alle ore 6:00 di lunedì 11 agosto 2025.

Gli orari indicati corrispondono alla chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre per le singole utenze l’effettiva sospensione e ripresa dell’erogazione dipenderà dai tempi di riempimento delle tubature. Vista la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi anche prima degli orari indicati.

Alla ripresa del flusso idrico si potrebbero verificare temporanei episodi di torbidità, che non compromettono la potabilità dell’acqua. Si consiglia agli utenti di far scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla completa eliminazione dei residui.

Alto Calore Servizi aggiornerà la cittadinanza tramite il proprio sito web www.altocalore.it e i canali social Facebook. Per necessità improrogabili è disponibile il numero verde 800954430.