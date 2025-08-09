Forino (Av): Grande attesa per il Concerto di Michele Zarrillo Lunedì 11 Agosto in Piazza Tigli

Ore frenetiche a Forino per gli ultimi preparativi inerenti al concerto del grande artista romano Michele Zarrillo, il quale, al momento, in Irpinia ha in previsione solo due tappe del suo Tour 2025. La prima, a luglio, è stata in Alta Irpinia a Montella, mentre in Bassa Irpinia l’imperdibile appuntamento è per lunedì 11 agosto alle ore 22.00 in Piazza Tigli a Forino.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni per un artista che ha fatto davvero la storia del pop romantico italiano, apprezzato in Italia e anche all’estero. Cantautore raffinato, musicista e chitarrista, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70 come chitarrista del gruppo progressivo Semiramis. Successivamente, si è affermato come autore di successo, scrivendo brani per altri artisti come Renato Zero e Ornella Vanoni, e ottenendo poi successo da solista, vincendo il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987, manifestazione nella quale vanta ben 13 partecipazioni.

Ha venduto oltre quattro milioni di dischi in una carriera solida e coerente con il suo stile melodico, poetico ed emotivo, nella quale si contano 2 Dischi di Diamante, 6 Dischi di Platino, 3 Dischi d’Oro, 5 Dischi d’Argento e, come detto, ben 13 partecipazioni al Festival di Sanremo, da cui è uscito vincitore con la canzone La notte dei pensieri e con due secondi posti rispettivamente con i brani Unici al mondo e Mani nelle mani.

Dunque, una carriera stellare per una stella della musica italiana che l’11 agosto illuminerà, con le sue bucoliche composizioni, il cielo stellato di Forino.

Daniele Biondi