Confsal e Fials Avellino: auguri di buon lavoro alla nuova Direzione Strategica dell’Azienda Moscati e alla Direzione dell’ASL di Avellino

La Confsal e la Fials di Avellino, guidate dal segretario provinciale Giovanni Russo e dal dirigente Confsal Lorenzo Tramaglino, rivolgono i più sinceri auguri di buon lavoro alla nuova Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, insediatasi ufficialmente oggi con il Direttore Generale Germano Perito, il Direttore Sanitario Aristide Tortora e il Direttore Amministrativo Ida Ferraro, e alla Direzione dell’ASL di Avellino, impegnata quotidianamente a garantire servizi essenziali alla popolazione.

Il sindacato sottolinea come la guida di strutture sanitarie di eccellenza, quali il Moscati e l’ASL, rappresenti un compito di grande prestigio ma anche di elevata complessità, in un contesto in cui le esigenze assistenziali crescono costantemente e le sfide organizzative richiedono visione, competenza e spirito di squadra.

«Il nostro auspicio – dichiarano Russo e Tramaglino – è che le due Direzioni possano proseguire e rafforzare il percorso di miglioramento della qualità delle cure, investendo nelle professionalità interne e mantenendo sempre al centro il benessere del cittadino e la tutela dei lavoratori. La sanità pubblica vive una fase delicata, in cui la valorizzazione del personale, la sicurezza degli ambienti di lavoro e l’innovazione dei servizi sono fattori imprescindibili per garantire risultati concreti».

Confsal e Fials Avellino confermano la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione costruttiva con entrambe le Direzioni, nella convinzione che il confronto costante tra vertici sanitari e rappresentanze sindacali sia un elemento chiave per affrontare le criticità e trasformarle in opportunità di crescita per l’intera comunità sanitaria provinciale.

«A nome di tutti i nostri iscritti – concludono – rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro alla nuova Direzione Strategica del Moscati e alla Direzione dell’ASL di Avellino. Siamo certi che con impegno, trasparenza e partecipazione sarà possibile affrontare con successo le sfide che attendono la sanità irpina».