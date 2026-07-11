Visciano Summer Fashion – Trionfo di Eccellenze, Gioventù e Pubblico da Record nel Nome di Padre Arturo D’Onofrio.

La prima edizione del Visciano Summer Fashion conquista la città”: arte, emozioni e una piazza gremita .Piazza Lancellotti si è trasformata in un mare di persone: gremita allo spasmo, colma di entusiasmo, partecipazione e applausi a scena aperta.

Un pubblico caloroso, numerosissimo, che ha decretato il successo straordinario della prima edizione del Visciano Summer Fashion, inserito nel prestigioso cartellone del Comitato Festa 2026 SS.Maria Consolatrice del Carpiniello Summer Festival – Premio Eccellenze in Onore della Madonna del Carpinello – Memorial Padre Arturo D’Onofrio.Una serata che ha unito fede, arte, moda, musica, danza, teatro e spettacolo, regalando a Visciano un evento memorabile.Un Festival delle Arti nel segno della spiritualità e dei giovani .Organizzato dal Comitato Festa 2026 Maria SS. Consolatrice del Carpinello e curato dall’attore, regista e Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, il Festival ha celebrato la figura luminosa di Padre Arturo D’Onofrio, che ha sempre creduto nella forza dei giovani e nella necessità di valorizzarli.In piena coerenza con il suo spirito, la serata ha visto premiare soprattutto i giovani, veri protagonisti di un percorso di crescita, talento e speranza.

Un gesto che ha emozionato il pubblico e che ha ribadito la missione educativa e sociale che Padre Arturo ha lasciato in eredità alla comunità viscianese.Premi alle Eccellenze: un tributo al talento del territorioI Premi Eccellenza, realizzati dall’artista Antonella Rufino e da Ixia Grafica, accompagnati dagli omaggi floreali di Antonio Cristiano, hanno celebrato personalità che si distinguono per arte, cultura, impegno sociale e valore umano.Quest’anno, con particolare intensità, sono stati premiati numerosi giovani, simbolo di futuro e creatività, rendendo questa edizione un vero Festival delle Eccellenze.Un parterre stellare e applausi a scena aperta.Sul palco, il conduttore Angelo Iannelli, affiancato dalle presentatrici Emanuela Gambardella ed Edda Cioffi, insieme alle miss Francesca Nastro e Ludovica Cerracchio, ha guidato il pubblico in un viaggio tra emozioni e spettaco sotto gli occhi entusiasti di :Umberto Santorelli – Presidente Comitato Festa 2026,premiare diverse eccellenze :Istituto Moda Afragola ,Raffaele Scarano – cantante, Carmen Navarro – cantante, Gigi Attrice – attore in compagna di Francesca Lubrano Attrice, Gianfranco Coppola giornalista Rai, Teresa Moccia – cantante, Antonella Fulco – attrice,Veronica De Falco – sassofonista, Christian Cervone – attore, Mario Conte – cantante, Gianluca Zeffiro – cantante,Patrizia Lieto – stilista che ha presentato il suo brand ,Zaalima – danza Orientale per la pace nel mondo ,Ciro Marra – cantante e Laura Sabrina Cantante,, Cosimo Alberti – attore Fiction RaI di Un Posto al Sole, Marika Gambardella Luna Fiction Mare Fuori, ,Antonello Rondi – grande voce della musica italiana, ospite d’onoreOgni esibizione è stata accolta da applausi fragorosi, con il pubblico che ha partecipato con entusiasmo, rendendo la serata un vero trionfo.Gastronomia, tradizione e un finale da ricordareIl pubblico ha potuto gustare le prelibatezze offerte dal Comitato Festa, in un clima di festa e convivialità.

Il gran finale ha visto il brindisi con la torta del noto pasticciere Giuseppe Mascolo di Visciano, dedicata a Padre Arturo D’Onofrio, simbolo di luce, carità e speranza.Un momento intenso e suggestivo che ha chiuso una serata destinata a rimanere nella storia.Soddisfazione del Comitato e dell’ideatore dell’evento .Make Up Ornella Allocca , Beauty center di Claudio De Martino, Fotografri : Vincenzo Burrone, Raffaele Evangelista, Salvatore Montanaro,Gi.ulia Napolitano e Dario Siciliano per Visciano Più Grande soddisfazione da parte del Comitato dei Festeggiamenti, che ha visto premiato il proprio impegno con una partecipazione straordinaria.Particolarmente emozionato Angelo Iannelli, ideatore e curatore dell’evento, definito “instancabile Ambasciatore del Sorriso e sempre più leader degli eventi in Campania”, che ha ringraziato la città per l’accoglienza e il calore del pubblico.ConclusioneIl Visciano Summer Fashion si conferma un appuntamento di grande valore artistico, culturale e sociale, capace di unire tradizione, spiritualità, innovazione e una partecipazione di pubblico senza precedenti.Un Festival che cresce, emoziona e valorizza il territorio, nel segno della gioventù, dell’arte e della carità.