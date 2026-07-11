SAVIANO (NA) CELEBRA LA STORICA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

La comunità parrocchiale Immacolata Concezione di Saviano (NA) celebra la Festa della Madonna del Carmine, un momento comunitario prezioso per rafforzare la fede e anche valorizzare i legami sociali.

«Camminare concretamente insieme è il vero valore di questa festa. Per far sì che questo appuntamento ritorni a essere quel faro di tradizione e splendore che è sempre stato, la presenza di ciascuno è fondamentale. L’invito è rivolto a tutti – famiglie, giovani, adulti e realtà del territorio – a partecipare per vivere insieme giornate di gioia e condivisione», spiega il parroco don Giovanni Napolitano.

Il Triduo e la processione

Dal 13 al 15 luglio si terrà il Triduo di preparazione con le Sante Messe serali, alle 19:30. A presiedere le Celebrazioni eucaristiche saranno: monsignor Franco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli (13 luglio); monsignor Giuseppe Puppo, canonico vaticano (14 luglio). La Santa Messa di mercoledì 15 luglio, sarà presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

Il 16 luglio, giorno della Festa, monsignor Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola, celebrerà la Santa Messa delle 10:00; quella delle 18:30 sarà presieduta da don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. A seguire, la statua della Madonna del Carmine attraverserà in processione le vie del quartiere.

Grandi eventi, comicità e gastronomia: il programma civile

Giovedì sera, poi, dalle 21:00, Piazza Antonio Ciccone e Corso Garibaldi si accenderanno con tre serate imperdibili: