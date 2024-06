Mugnano – “ASD Mugnano del Cardinale” un nuovo capitolo con il Nuovo Mister

La società ASD Mugnano del Cardinale, militante nel campionato di Prima Categoria, è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia infatti ci sono grandi novità all’orizzonte. La prossima settimana sarà ufficialmente annunciato il nuovo allenatore, figura cruciale per guidare la squadra verso nuovi successi. L’identità del mister è ancora avvolta dal mistero, ma la dirigenza assicura che si tratta di un profilo di grande esperienza e competenza, capace di dare una svolta significativa al progetto sportivo.

Parallelamente all’annuncio del nuovo allenatore, l’ ASD Mugnano del Cardinale darà il via alla campagna abbonamenti per la nuova stagione. I tifosi potranno assicurarsi un posto in prima fila per tutte le partite casalinghe della squadra, vivendo da protagonisti ogni emozione e ogni sfida sul campo. La società invita tutti i sostenitori a partecipare numerosi, per creare un’atmosfera calorosa e di supporto che possa fare la differenza nelle prestazioni della squadra.

In vista della nuova stagione, la società sta lavorando intensamente anche sul mercato per rafforzare la rosa. L’obiettivo è costruire un gruppo competitivo. Il presidente Andrea Tedesco è in prima linea in queste operazioni, dimostrando grande impegno e dedizione nel voler costruire una squadra solida e ambiziosa

Queste le premesse con le quali l’ ASD Mugnano del Cardinale si prepara ad affrontare una stagione piena di sfide e opportunità. Il coinvolgimento della comunità e il rafforzamento della squadra sono pilastri fondamentali per costruire un futuro di successi. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del nuovo mister e l’inizio della campagna abbonamenti per dare il via a questa entusiasmante avventura.

La società invita tutti a restare sintonizzati sui propri canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti e notizie. La passione e il supporto dei tifosi saranno, come sempre, la forza motrice che accompagnerà la squadra in ogni partita. (L.C.)